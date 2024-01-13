بمشاركة واسعة انطلاق فعاليات “بازار حلب أحلى” للمشروعات الصغيرة

حلب – معن الغادري

بمشاركة أكثر من / 110 / من المشاريع الصغيرة لسيدات منتجات مبدعات من أهالي مدينة حلب ، انطلقت في حلب فعاليات معرض ” بازار حلب أحلى “.

وبين المهندس محمد فياض عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أن استمرار تنظيم المعارض في ظل الظروف الراهنة ، يشكل فرصة هامة لتنشيط الحركة الإقتصادية في المدينة ، مبيناً أهمية مشاركة المرأة الحلبية في عملية الانتاج ومواجهة الاعباء المعيشية ، وذلك من خلال المشاريع الصغيرة ، والتي تعتبر نواة لمشاريع متوسطة ، وهي تدر دخلاً جيداً على الأسرة والمجتمع، مؤكداً أن محافظة حلب تقدم كل الدعم والتسهيلات لهذه الفعاليات الاقتصادية الهامة.

يشار إلى أن المعرض يحتضن منتجات متنوعة لأكثر من 110 سيدات حلبيات مبدعات في الأعمال اليدوية و التي تتطلب مهارات عالية ، إلى جانب المأكولات الحلبية والحلويات والمنسوجات والاكسسوارات والرسم على الزجاج والخشب.

عدد من المشاركات أبدين سعادتهن في المشاركة في المعرض، اذ اعتبرن أن مشاركتهن تشكل فرصة ونافذة هامة لتسويق منتجاتهن التي كانت تقتصر على التسويق الالكتروني وتساهم على تطوير مشاريعهن الصغيرة وتوسيعها.