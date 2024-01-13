قيادة الحزب تؤكد حق الترشح من الشعبة باستثناء قيادة الفرع.. واللجنة الانتخابية العليا تشكل لجانها الفرعية 

دمشق – البعث:

رداً على بعض الاستفسارات الواردة من الرفاق البعثيين حول الانتخابات الحزبية، أكدت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي في تعميم لها حق أي رفيق تنطبق عليه شروط الترشح الواردة في التعليمات الخاصة بالترشح من الشعبة باستثناء قيادة الفرع القائمة على رأس عملها، حيث يكون ترشحها في مؤتمرالفرع (استثناءً).

كما بينت القيادة أن شعب التعليم العالي في مؤتمرات الفروع الانتخابية بفروع (طرطوس – حماة – دير الزور – السويداء – درعا – الحسكة) يتم تمثيلها برفيقين اثنين لكل منهما أسوة بشعب فروع الجامعات وبنفس الشروط المحددة في الشروط العامة للترشح.

وأوضحت القيادة أن كل شعبة من مؤتمر الفرع تمثل بالعدد المحدد لها لحضور اجتماع اللجنة المركزية، وبما لا يزيد عن خمسة رفاق بهدف تحقيق العدالة وتمثيل الشعب الحزبية كافة.

اللجان الفرعية

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قررت تشكيل لجانها الفرعية في المحافظات على النحو التالي:

فرع دمشق

سمير قاضي أمين – رئيساً حسني الغزالي – عضواً خليل ونوس – عضواً إبراهيم علوش – عضواً حسام رحمون – عضواً د. كندة الشماط – عضواً د. فاضل حماد – عضواً

فرع اللاذقية

عبد الكريم عجان – رئيساً طاهر حسن – عضواً البير بولس – عضواً سميع الحايك – عضا هيفاء صقر – عضواً د. هاني محمود شعبان – عضواً د منير عثمان – عضواً

فرع ريف دمشق

د. دعاس عز الدين –رئيساً جورج نخلة – عضواً محمد ديب غنيم – عضواً سامية الراعي – عضواً مصطفى المصري – عضواً

فرع طرطوس

حسن محمد شعبان رئيساً محمود محمد صقر – عضواً جميل الجابري – عضواً جمانة رمضان – عضواً عاطف سمعان – عضواً

فرع حلب

وحيد عقاد – رئيساً عبد الوهاب الحنان – عضواً سلمى الشيخ حنا – عضواً محمد عباس تركماني – عضواً مرعي الطعمة – عضواً د. تميم عزاوي – عضواً جمال صالح نسلة – عضواً

فرع حمص

ميادة رزوق – رئيساً محمد حربة -عضواً محمد كلثوم – عضواً حسني طعمة – عضواً نزار شرفو – عضواً د. شفیق جرجس باصيل – عضواً د. هيثم محمد محروس حسين – عضواً

فرع حماة

محمد العمادي – رئيساً يوسف الناصر – عضواً محمد الأسعد – عضواً حسن ديوب – عضواً سهيل محمد – عضواً

فرع درعا

منهل المحاميد–رئيساً شاكر أبا زيد – عضواً توفيق المسالمة – عضواً هشام خلاف– عضواً فواز الشرع – عضواً

فرع السويداء

شامخ صالحة– رئيساً حمود علي جبر – عضواً ميشيل عيسى السهوي – عضواً بهاء الدين الحلبي – عضواً ريم جاد الكريم أبو حسون – عضواً

فرع القنيطرة

د. إبراهيم العلي – رئيساً هاجم حجير – عضواً ناصر عبد الحميد – عضواً كمال خالد – عضواً مريم الحسين – عضواً

فرع إدلب

عبد السلام الأحمد – رئيساً فاضلزنكلو– عضواً فريد ميليش – عضواً علي الجاسم – عضواً خير الدين كيالي – عضواً

فرع الرقة

رياض العجيلي – رئيساً موسى الإبراهيم – عضواً أحمد الحمد – عضواً عبد الله الأحمد – عضواً احمد المحمود الدرويش – عضواً

فرع الحسكة

محمد زعال العلي – رئيساً

صالح حويجة – عضواً

حسين محمد عبيد – عضواً

دافيد كريم خاجو – عضواً

نوح خليل – عضواً

فرع دير الزور

أسعد خضر العيسى العبد الرحمن – رئيساً

نبيل حمود الحمد العبد – عضواً

حنان مرعي الدخيل – عضواً

أسعد حمادة المحمد – عضواً

عليوي عيدان المصطفى – عضواً

مادة ٢ – تجتمع اللجان الفرعية لدراسة كافة القرارات والتعليمات الخاصة الصادرة عن اللجنة المركزيةحول الانتخابات والمعممة على قيادات فروع الحزب.

مادة 3 – ترفع مقترحاتها وما تراه مناسباً للجنة العليا.