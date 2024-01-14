الرئيس الروسي: روسيا تعزز مكانتها وحضورها في كل الاتجاهات والمجالات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تعزز حضورها في كل المجالات وترسخ مكانتها في كل الاتجاهات بما في ذلك اقتصادها الذي أصبح الخامس في العالم، ومعدل نموه مع نهاية العام الماضي وصل إلى أكثر من 3.5 بالمئة.

وفي تصريح صحفي قال بوتين وفقاً لوكالة نوفوستي: “تجري لدينا عملية تعزيز وتقوية الدولة في جميع النواحي والاتجاهات وأولها الاقتصاد، وعلى الرغم من كل القيود وكل الصعوبات التي نواجهها أصبح الاقتصاد الروسي الأول في أوروبا من حيث تعادل القوة الشرائية والخامس في العالم”.

ووفقاً لبوتين لا تزال روسيا بحاجة إلى بذل الكثير من الجهود لتعزيز استقلالها وسيادتها، وخاصة في المجال التكنولوجي والاقتصاد وفي المجالات المهمة الأخرى.