القدس المحتلة.. إصابة فلسطيني واعتقال آخرين خلال اقتحام الاحتلال مناطق بالضفة الغربية

أصيب فلسطيني واعتقل آخرون اليوم، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بمناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة صوريف شمال غرب الخليل، وداهمت عدداً من منازل الفلسطينيين، واعتدت عليهم ما أدى إلى إصابة أحدهم بكسور في اليد والساق ثم اعتقلت شقيقه.

كما اقتحمت مخيم العروب وبلدتي إذنا وبني نعيم ومنطقة الظهر وحارة بحر ببلدة بيت أمر بالخليل، حيث فتشت المنازل وعبثت بمحتوياتها ثم اعتقلت ثمانية بينهم ثلاثة أطفال، كما استولت على عدة مركبات للفلسطينيين، فيما لا يزال الاحتلال يواصل إغلاق مداخل ومخارج مدينة الخليل الرئيسية لليوم الثاني.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدات المزرعة الغربية وعارورة وبيرزيت ومخيم الجلزون شمال غرب وشمال مدينة رام الله، وداهمت المنازل وفتشتها ثم اعتقلت فلسطينيتين اثنتين، فيما اعتقلت سبعة بعد مداهمة المنازل في بيت لحم وفي مدينة نابلس وبلدة زواتا وقرية بيت إمرين شمالها، كما اعتقلت 15 آخرين في بلدة بديا غرب سلفيت.