موتكس 24.. نقطة تحول في الصناعة السورية وإعادة الأنظار للمنتج السوري

شكل معرض موتكس خان الحرير التصديري السوري المتخصص في عالم الأزياء والأقمشة ومستلزمات الإنتاج نقطة تحول مهمة إعادة الأنظار إلى المنتج السوري، في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، لاسيما أن المعرض انطلق بمشاركة أكثر من 400 شركة وطنية على مساحة 22 ألف متر مربع، وبعدد زوار وصل إلى أكثر من 1400 زائر من رجال الأعمال من عدة دول عربية وصديقة ومن كل الجهات التي ترغب بالتعاطي مع المنتج السوري.

فخر الأيوبي مدير جناح أزياء سامر بين ”للبعث ميديا” أن للمعرض أهمية على محورين الأول هو السوق الداخلي والثاني هو الأسواق الخارجية، والأهمية الأكبر تكمن في السوق الخارجي من ناحية جذب أسواق جديدة، لافتاً إلى أن المعرض أعاد الحياة إلى الصناعات النسيجية، وهذا يعيدنا بالذاكرة إلى موتكس أيام زمان، من خلال استقطاب زوار من الخارج من كل من الجزائر والعراق ودول الخليج وعدد من الدول الصديقة.

وأكد الأيوبي أن المنتج السوري له حضور كبير في الأسواق الخارجية لكن الظروف التي مرت بها البلاد سببت غياب المنتج عنها، لكن السمعة الجيدة والشعبية التي يتميز بها المنتج السوري لا زالت موجودة رغم انخفاض الإنتاج نتيجة نقص المواد الأولية وارتفاع أسعار الطاقة ونقص اليد المنتجة الأمر الذي ساهم في انخفاض الطلب، مشيراً إلى أن الأمل موجود مع عوده شريان الحياة للقطاع النسيجي من جهة والانفراجات التي تشهدها سورية من جهة أخرى.

بدوره أوضح مدير جناح البرقاوي المتخصص في الألبسة النسائية، أبو الخير البرقاوي، أن المعرض استقطب زوارا جدد هذا العام، ولكن الحركة لا تزال دون المستوى المطلوب، مشيراً إلى أن الصناعيين يعانون من عدم قدرتهم على المنافسة في ظل عدم توفر الدعم المناسب مقارنة مع الدعم المقدم للصناعيين في دول الجوار، الأمر الذي يشكل مشكلة كبيرة وعائقاً يمنع الصناعيون من دخول الأسواق، لكن على الرغم من كل هذه الظروف لا يزال المنتج السوري أرخص من البضائع التركية.

شفيق يوسف أغا، مدير مشروع أون لاين في إكس أو، بين ”للبعث ميديا” أن هدفهم من الحضور هو التعريف بشركتهم الجديدة في ظل مشاركة أهم الماركات والشركات السورية، منوهاً إلى أن فكرتهم تتمحور حول مشروع إتاحة المجال للزبائن لشراء أي منتج عبر الإنترنت ووصوله إلى منزل الزبون بإجراءات بسيطة وفورية عبر جميع وسائل الدفع الإلكتروني، بحيث يصل المنتج بصوره سهله وبسيطة مواكباً التطور التكنولوجي الذي تشهده البلاد، منوهاً إلى أن المعرض يعطي انطباعاً وصدى كبيرين للخارج ويبين مدى إمكانات وقدرات المنتجين السوريين في مجال الألبسة والأقمشة.

من جهة أخرى، ذكر أحد الزوار الليبيين ”للبعث ميديا” أن المعرض شكل مفاجأة للزوار الأجانب من ناحية تميز وتألق المنتج السوري وسعره مقارنة بالمنتجات الأخرى، موضحاً أنه وقع العديد من العقود مع الشركات السورية لاستجرار الأقمشة والألبسة إلى ليبيا.

في السياق، نوه أحد الزوار العراقيين بأن المنتجات السورية لا زالت تحافظ على رونقها على الرغم من المعاناة الكبيرة التي سمعها من الصناعيين السوريين، مؤكداً أن أهمية المعرض تكمن في تنوع المنتجات وحرفية الصناعي السوري رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سورية.

البعث ميديا – إبراهيم مخلص الجهني