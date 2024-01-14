ناميبيا: لا يحق لألمانيا رفض دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن غزة

انتقدت جمهورية ناميبيا بشدة موقف الدول الغربية، وخاصة ألمانيا الرافض لمضمون الدعوى القضائية التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئاسة الناميبية قولها في بيان: إن ناميبيا ترفض دعم الغرب وألمانيا بالذات لممارسات الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” العنصرية ضد المدنيين الأبرياء في غزة، مذكرة بتاريخ ألمانيا وارتكابها أول إبادة جماعية في القرن العشرين في عامي 1904- 1908 على الأراضي الناميبية، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الناميبيين الأبرياء.

بدوره، اعتبر الرئيس الناميبي هاكه كينكوب أن برلين تتجاهل الضحايا المدنيين في قطاع غزة، والذين تجاوزوا الـ 23 ألف شهيد، داعياً ألمانيا إلى إعادة النظر في قرارها غير اللائق.

يشار إلى أن الحكومة الألمانية رفضت بصراحة أمس الأول مضمون الدعوى المقدمة إلى محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وارتكابه جرائم إبادة جماعية.