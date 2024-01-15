باكلانوف: الاحتلال الأمريكي لا يملك أي ضمير وهو ينهب ثروات سورية دون خجل

أكد نائب رئيس رابطة الدبلوماسيين الروس السفير أندرية باكلانوف أنه لا وجود لمفهوم الضمير لدى الاحتلال الأمريكي، حيث نراه يمارس في سورية أعمال السلب والنهب لثرواتها، ومواردها الطبيعية دون حياء أو خجل.

وقال باكلانوف في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو اليوم: “إن الأمريكيين يشتكون من الهجمات على قواعدهم في سورية، ونحن نسدي لهم نصيحة مجانية بالانسحاب من هناك، وبذلك يزول الخطر عن وجودهم اللاشرعي أصلاً في سورية والعراق”.

وفيما يخص الأوضاع في فلسطين، أشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ومنذ عام 1948 وحتى اليوم يواصل خطته لتهجير الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم، وقد عمد صيف العام الماضي إلى وضع خطة لتنفيذ هذا الهدف في ظروف التوتر الناشئ وازدياد الصراعات في العالم.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي صعد الأعمال العدوانية ضد الفلسطينيين، ويقوم بعمليات قتل وإبادة ضد السكان لتفريغ شمال قطاع غزة، ومن ثم القطاع بمجمله منهم، مشيراً إلى أن موسكو تعتبر هذه الإستراتيجية متناقضة بالكامل مع مبادئ منظمة الأمم المتحدة، وأبدت رد فعلها الشديد على ذلك.