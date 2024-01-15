بمشاركة واسعة من المحافظات… اختتام بطولة الجمهورية المدرسية للجمباز الإيقاعي

منافسات قوية شهدتها بطولة الجمهورية المدرسية للجمباز الإيقاعي التي أقامتها وزارة التربية بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام واتحاد الجمباز وأكاديمية سوريانا في صالة تشرين الرياضية بدمشق.

وأسفرت نتائج الفردي العام للجمباز الإيقاعي بفئة البراعم عن فوز يانا بهلوان، وفي فئة الصغيرات “أ” جاءت بالمركز الأول ميا الأخرس وكرستين نصرالله بفئة الصغيرات “ب”، وفي الأدوات فازت منى رضائي بأداة الكرة وزينب حسن بأداة الإطار، ومي أحمد في أداة الشريطة.

وفي فئة الناشئات فازت مايا سراقبي بأداة الكرة وأداة الإطار، كما فازت حلا غنوم بأداة الشريطة، وفي فئة السيدات فازت لانا سليمان بأداة الكرة وأداة الشريطة وتالا النداف بأداة الإطار.

وفي ترتيب الفرق، حصل منتخب طرطوس على الصدارة بفئتي البراعم والسيدات، كما تصدر منتخب دمشق فئة الصغيرات “أ” ومنتخب ريف دمشق فئتي الصغيرات “ب” والناشئات.