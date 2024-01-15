فنية كرة القدم بريف دمشق تنتقي منتخب المحافظة بفئة البراعم استعداداً لبطولة المحافظات

أجرت اللجنة الفنية لكرة القدم في ريف دمشق اختبارات لانتقاء ثلاثين لاعباً لتمثيل منتخب المحافظة بفئة البراعم، للمشاركة في بطولة المحافظات التي ستنطلق الثلاثاء القادم.

وشارك في هذه الاختبارات 42 لاعباً من مواليد 2012 و2013 من أندية النبك والناصرية وجرمانا ودير عطية والغزلانية ودوما، حيث تم تقسيمهم إلى فرق جرت فيما بينها مباريات لاختيار التشكيلة الأمثل والتي تضم القائمة الأساسية والاحتياطية لشغل جميع المراكز في الملعب.

مدير الفريق غياث عزام أوضح في تصريح لـ سانا أن اللاعبين الذين دعوا للمشاركة في هذه الاختبارات سبق لهم أن شاركوا مع أنديتهم في بطولة المحافظة للبراعم التي أقامتها اللجنة الفنية واللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بريف دمشق الشهر الفائت، وتم اختيارهم من قبل اللجنة الفنية وبعض المدربين الخبراء في المحافظة.

ووصف عزام مبادرة اختيار لاعبين من أندية ريف دمشق باللافتة، حيث كان يتم سابقاً تشكيل منتخب المحافظة من الأندية التي تحرز المراكز الأولى في البطولات الفرعية، متمنياً منح المزيد من الوقت في المرات القادمة لتحضير الفرق، وتحقيق الانسجام بين اللاعبين لأن الوقت بين اختيار المنتخب وانطلاق البطولة المركزية غير كاف حتى يتم الإعداد المهاري والبدني بصورة جيدة في هذه الفئة العمرية المهمة التي يعول عليها في تطوير كرة القدم السورية في المستقبل.

ويضم الكادر الإداري والفني لمنتخب البراعم في ريف دمشق عبد الله كنعان مشرفاً عاماً، وقاسم قاسم إدارياً، ورائد السوسو مديراً فنياً، ومخلص كلش مدرباً، وأحمد الأبرص مساعداً للمدرب، وخالد اللحام مدرباً للحراس، وضياء طه معالجاً، وسامر الشغري إعلامياً، وعمران زرزور مصوراً.