لافروف وعبد اللهيان يدينان بشدة الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن

أدان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بشدة الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.

وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية: إن الوزيرين ناقشا خلال محادثة هاتفية جرت بينهما التقدم المحرز في إعداد اتفاقية جديدة بين البلدين، وعدداً من القضايا العملية للتعاون الثنائي في التجارة والاقتصاد والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها من المجالات.

وأضاف البيان: إنه تم إيلاء اهتمام خاص لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث دعا الوزيران إلى “وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لتقديم المساعدة العاجلة للسكان المدنيين المتضررين”.