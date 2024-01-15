منتخب سورية للسباحة يرفع رصيده إلى 12 ميدالية في البطولة العربية في قطر

رفع منتخب سورية للسباحة رصيده إلى 12 ميدالية في البطولة العربية المقامة في قطر بعد أن أحرز الميدالية البرونزية اليوم في سباق التتابع بالمياه المفتوحة.

وضم منتخبنا السباحين الذين أحرزوا هذه الميدالية “كنان الغريب وإنانا سليمان وألمى حمد وأسامة طرابلسي”.

وجاءت هذه البرونزية بعد 11 ميدالية حققها منتخبنا خلال الأيام الخمسة الماضية على انطلاق البطولة، حيث أحرز أسامة طرابلسي ذهبية سباق 5 كم وبرونزية سباق 200 متر صدر، وفضية سباق 1500 متر حرة، وبرونزية سباق 200 متر متنوع، وفضية سباق 400 متر حرة، ونالت لين عياش فضية سباق 200 متر صدر، وفضية سباق 100 متر صدر، وذهبية سباق 50 متر صدر، وحقق عمار المصري فضية سباق 50 متر ظهر، وكنان الغريب برونزية سباق 800 متر حرة، وليث لقموش فضية سباق 5 كم.