تحسن ملحوظ في نمو المحاصيل الشتوية بالحسكة جراء الهطولات المطرية الغزيرة

أسهمت المنخفضات الجوية والهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها عموم أرجاء محافظة الحسكة مؤخراً بتحسن نمو مختلف المحاصيل الزراعية الشتوية ولا سيما محصولا القمح والشعير الإستراتيجيان.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال أن دوائر المديرية الزراعية المنتشرة في المحافظة تراقب عن كثب واقع نمو مختلف المحاصيل الزراعية الشتوية، ولا سيما المحصولان الإستراتيجيان القمح والشعير اللذان يمران بطور النمو الورقي، وهما بحالة نمو جيدة حتى تاريخه، ولا يعانيان من الإصابات الحشرية أو الفطرية.

يشار إلى أن أعلى معدل هطول مطري خلال الموسم الحالي شهدته منطقة القحطانية وبلغ 243 مم قابله للفترة ذاتها من العام الماضي معدل بلغ 46 مم، فيما تجاوزت أغلبية المناطق معدل الهطول المطري للفترة ذاتها من العام الماضي.