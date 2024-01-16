ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية آيوا الأمريكية

فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية آيوا, حسب ما أظهرت تقديرات وسائل إعلام محلية في الولايات المتحدة.

وبحسب شبكتي سي إن إن وسي بي إس, فإن الرئيس السابق تقدم في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأمريكي على منافسيه الرئيسيين: السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس.

ووفقاً للنتائج الأولية، حل رون ديسانتيس ثانياً في انتخابات الجمهوريين التمهيدية لانتخابات البيت الأبيض في الولاية، متخلفاً بفارق شاسع عن ترامب.

وأشارت التقديرات إلى أن حاكم ولاية فلوريدا ديسانتيس حصل على حوالي 21 بالمئة من الأصوات، متقدماً بفارق ضئيل على هايلي التي حصلت على 19 بالمئة من الأصوات.