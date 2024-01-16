صدور نتائج امتحان اللغة الأجنبية للقيد بدرجة الدكتوراه بجامعة حماة

أصدرت جامعة حماة اليوم نتائج امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الدكتوراه، والذي جرى اليوم في مقرالمعهد العالي للغات.

وبين رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الرزاق السالم لمراسل سانا أن نسبة النجاح في الاختبار لم تتجاوز 10 بالمئة من إجمالي العدد الكلي للمتقدمين باللغتين الإنكليزية والفرنسية، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل منح وثائق النجاح للطلاب.

وأشار السالم إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء الطلاب الناجحين بالاختبار، من خلال موقعي الجامعة والمعهد العالي للغات الإلكترونيين.