لافروف يدعو إلى وقف التصعيد في شبه الجزيرة الكورية

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى وقف التصعيد في شبه الجزيرة الكورية، مؤكداً معارضة بلاده لأي سياسة تهدف إلى خلق التوتر فيها.

ولفت لافروف خلال المحادثات مع نظيرته في كوريا الديمقراطية الشعبية تشوي سونغ هوي في العاصمة موسكو وفق ما نقل موقع (RT) إلى “السياسة الأمريكية الرامية إلى خلق التوتر في شبه الجزيرة الكورية والتي لا تساعد على التسوية”، مؤكداً أن “روسيا تعارض أي تصعيد”.

وأشار لافروف إلى وجود مقترحات للتسوية على طاولة المحادثات بين موسكو وبيونغ يانغ، لافتاً في الوقت نفسه “إلى أن العمل جار على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين رئيس روسيا فلاديمير بوتين، وكوريا الديمقراطية كيم جونغ أون”.