الأمن الإيراني يفكك خلية إرهابية على الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد
أعلن قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد أحمد علي كودرزي تفكيك خلية إرهابية على الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، كانت بصدد تنفيذ أعمال تخريبية.
ونقلت وكالة إرنا عن كودرزي قوله: “إن المجموعة الإرهابية كانت تخطط لدخول البلاد من أجل القيام بأعمال تخريبية، حيث اشتبكت معها قوات حرس الحدود، ما أدى إلى مقتل أحد أفرادها وإصابة اثنين آخرين لاذا بالفرار”.
وأضاف: إنه “خلال هذه العملية تم ضبط مركبة وكمية كبيرة من الأسلحة والعتاد والقنابل اليدوية والمتفجرات وقذائف آر بي جي، وأدوات تستخدم في أعمال التخريب”.