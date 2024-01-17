الرئاسة الفلسطينية: الصمت الدولي على حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال غير مقبول

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن جرائم القتل اليومية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية هي حرب إبادة شاملة ضد الشعب الفلسطيني، مشددة على أن الصمت الدولي غير مقبول.

ونقلت وكالة وفا عن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قوله في بيان اليوم: إن الاحتلال يحاول بشتى السبل جر المنطقة بأسرها إلى العنف والتدمير عبر مواصلته سياسات الإبادة والقتل والتدمير وسرقة الأرض الفلسطينية وتوسيع الاستيطان، في ظل صمت دولي غير مقبول إطلاقاً، لأن هذه الأوضاع تهدد بتفجير المنطقة.

وأضاف أبو ردينة: إن هذه السياسات العدوانية التي تستبيح الدم الفلسطيني لن تنجح في إخضاعنا، والحل الوحيد هو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملة في أرضه ووطنه وفق قرارات الشرعية الدولية.

وحمل أبو ردينة الإدارة الأمريكية مسؤولية تصعيد العدوان جراء دعمها الأعمى وانحيازها الواضح للاحتلال، مطالباً إياها بالتدخل الفوري لوقف مجازره.

بدورها أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن فشل المجتمع الدولي في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على انتهاكاته الجسيمة في قطاع غزة والضفة الغربية يوفر له الإفلات من العقاب، ويشجعه على مواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.