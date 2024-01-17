المقاومة الفلسطينية: تزويد ألمانيا للاحتلال بـ 10 آلاف قذيفة دبابة يجعلها شريكة في الحرب

أكدت المقاومة الفلسطينية أن تزويد ألمانيا للاحتلال الإسرائيلي بـ10 آلاف قذيفة دبابة يجعلها شريكة مباشرة في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “نستنكر بأشد العبارات توجه ألمانيا للموافقة على إرسال نحو 10 آلاف قذيفة دبابة للاحتلال الصهيوني، ما يحولها إلى شريك مباشر في الحرب على شعبنا، وتتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن جرائم الحرب التي ترتكبها هذه الحكومة الصهيونية النازية، وحرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.

وأضافت المقاومة: “يبدو أن ألمانيا تعيد إنتاج تاريخها المليء بالخطايا بحق البشرية، ولم تردعها كل دروس الماضي القريب، وهنا نؤكد أن شعبنا لن ينسى ولن يغفر لكل من شارك في العدوان عليه أو أعطى الغطاء لهذا العدو المجرم الذي استباح كل المحرمات”.