زاخاروفا: الغرب مهتم بمصالحه الخاصة ولا يبالي بمقتل المدنيين في أي مكان آخر

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التحالف الغربي مهتم فقط بمصالحه الخاصة في المنطقة، لصرف الانتباه عن فشله في أماكن أخرى ولا يبالي بمقتل المدنيين في أي دول أخرى.

وقالت زاخاروفا في تصريحات لوكالة سبوتنيك: “اعتاد الغرب على قصف أي أهداف، عسكرية أو مدنية أو سكانية، وهم لا يهتمون بمن يقف على أي جانب من التاريخ، وما إذا كان هناك مدنيون، وكم عدد النساء والأطفال وكبار السن، وهم قلقون فقط بشأن مصالحهم الخاصة، وكم سيكونون قادرين على صرف الانتباه عن الفشل في أجزاء أخرى من المنطقة من خلال قصف اليمن”.

من جهة ثانية، وتعليقاً على استيلاء الولايات المتحدة على الأصول الروسية، قالت زاخاروفا: “يقومون بمصادرة أموال الآخرين.. فيما الدين الوطني الأمريكي يعاني من زيادة بمعدلات مفرطة.. وهنا يجب طرح السؤال على الأمريكيين متى ستسددون هذه الديون”، لافتة إلى أن “الجميع يدركون تماماً أن الولايات المتحدة لن تعيد هذه الديون أبداً”.