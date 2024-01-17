طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها وتحذير من تشكل الضباب في بعض المناطق

تميل درجات الحرارة غداً للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا .

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء احتمال لهطل أمطار خفيفة ومتفرقة على المناطق الساحلية، وليلاً يستمر الجو بارداً بشكل عام ويحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وحدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج .