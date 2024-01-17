فرصة لزخات مطرية وريف حماة يسجل أعلى غزارة

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية، ويكون الجو بارداً ليلاً محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية والصقيع على المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

وكانت قد شهد عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 75 مم في شطحة بريف حماة حسب ما ذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وكانت نسب الهطل في المحافظات كالتالي:

في حماة.. الرصافة 18 مم ووادي العيون ومصياف 20 مم وعين حلاقيم 14 مم وربعو 7 مم ومحردة 4 مم وكفر زيتا 7 مم وصوران 3 مم.

وفي الغاب.. شطحة 75 مم وعين الكروم 44 مم والكريم 31 مم وأفاميا 13 مم والسقيلبية 13 مم.

وفي محافظة طرطوس.. القدموس 39 مم والشيخ بدر 27 مم ومشتى الحلو 2 مم ودريكيش 13 مم وصافيتا 5 مم وحمام واصل 13 مم والصفصافة 1 مم وطرطوس 28 مم.

وفي محافظة اللاذقية.. صلنفة 58 مم ووادي قنديل 13 مم ومطار الباسل 19 مم وبوقا 8 مم والبهلولية 35 مم واللاذقية 10 مم وكسب 70 مم والمزيرعة 21 مم.

وفي محافظة إدلب.. جسر الشغور 36 مم وأرمناز 35 مم وإدلب 20 مم وخان شيخون 7 مم وأبو الظهور 3 مم.

وفي محافظة حلب.. إعزاز 7 مم وحلب 11 مم وحلب المطار 6 مم وجرابلس 4 مم والباب 3 مم وعين العرب الشمالية 5 مم ومنبج وخناصر ومنشأة الأسد 2 مم والسفيرة 4 مم.

أما غداً.. تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء احتمال هطل أمطار خفيفة ومتفرقة على المناطق الساحلية، ويكون الجو بارداً ليلاً بشكل عام، ويحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وحدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية.