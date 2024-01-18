أعلاها في صلنفة.. هطولات مطرية متفرقة

شهدت عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، سجل أعلاها 76 مم في صلنفة بريف اللاذقية.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي: في حماة.. الرصافة 12 مم ووادي العيون 25 مم ومصياف 14 مم وعين حلاقيم 32 مم وربعو 8 مم ومحردة 3.4 وكفر زيتا 3 مم وصوران 1.5، أما في منطقة الغاب.. شطحة 50 مم وعين الكروم 12 مم والكريم 10 مم وافاميا 6 مم والسقيلبية 5 مم.

وفي طرطوس.. القدموس 27.5 الشيخ بدر 40 مم ومشتى الحلو وطرطوس 6 مم ودريكيش 28 مم وصافيتا 1.5 مم وحمام واصل 46 مم والصفصافة 1 مم وبانياس 35 مم.

وفي اللاذقية.. صلنفة 76 مم وكسب 52 مم والمزيرعة 74 مم والبهلولية 21 مم واللاذقية 20.9 مم والقرداحة 50 مم والحفة 27 مم والقطيلبية 18.5 وادي قنديل 18 ومطار اللاذقية الدولي 6.7 مم وبوقا 26.5 مم.

وفي إدلب.. جسر الشغور وإدلب 25 مم وأرمناز 22 مم وخان شيخون 3 مم وأبو الظهور 2 مم.

وفي حلب.. أعزاز 13 مم وحلب 10 مم وحلب المطار 5.5 وجرابلس وعين العرب الشمالية 7 مم والباب والسفيرة 6 مم ومنبج 15 مم ومنشأة الأسد وخناصر 1 مم.

وفي الرقة.. تل أبيض 1 مم وبئر محيسن 3 مم.