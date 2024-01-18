المركزي يعدل إجراءات تطبيق القرارين الخاصين بالصادرات الزراعية

أصدر مصرف سورية المركزي تعديلات على مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتطبيق القرارين 20 و21 لعام 2024 تشمل تمديدات على المدد المحددة للمصدرين وإعفاءات لهم.

وذكر المصرف في بيان أنه “حرصاً على تحقيق أقصى درجات المرونة في تطبيق القرارات الصادرة عن المصرف تم إصدار تعديلات لمجموعة من الإجراءات المتعلقة بتطبيق القرارين 20 و21 لعام 2024”.

وأضاف بأنه “تم تمديد المدة المحددة لإخراج الصادرات الزراعية بموجب تعهد تصدير واحد، وتمديد المدة المحددة لتقديم نسخة تعهد التصدير إلى المصرف بعد خروج البضاعة، كما تم إعفاء المصدرين لدى تقديم الوثائق المتعلقة بإثبات الملاءة من إرفاق ميزانية ختامية لنتائج أعمال العام السابق”.