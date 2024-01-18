انطلاق تصفيات الأولمبياد العلمي السوري 2024

للتنافس على عضوية الفرق الوطنية للأولمبياد، انطلقت اليوم اختبارات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لعام 2024، التي تقيمها هيئة التميز والإبداع، بمشاركة 248 طالباً وطالبة من مختلف المحافظات.

إدارة الهيئة ممثلة بالمهندسة هلا الدقاق رئيس هيئة التميز والإبداع والمهندسة لين قاسم مدير الأولمبياد العلمي السوري، هنأت المشاركين في التصفيات بالتأهل إلى المحطة التنافسية النهائية للأولمبياد، وأكدت على أهمية وجود عدة شرائح عمرية في هذه التصفيات مع القادمين من الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين فئة اليافعين والماراثون البرمجي.