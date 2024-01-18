حلب.. ضبط 47 جهاز (جي بي إس) مجمعة في عدة آليات

ضبط فرع الأمن الجنائي وقسم شرطة الحمدانية في حلب بالتعاون مع مديرية المحروقات سبعة وأربعين جهاز تتبع “جي بي إس”، وأوقف ثمانية أشخاص لإقدامهم على التلاعب بتلك الأجهزة وتخبئتها ضمن ست مركبات عامة.

وزارة الداخلية بينت، عبر قناتها على التلغرام، أنه في إطار ملاحقة الأشخاص الذين يقومون بالتلاعب بأجهزة جي بي إس الخاصة بوسائط النقل الجماعي، تمكن فرع الأمن الجنائي في حلب بالتعاون مع مديرية المحروقات من ضبط خمس مركبات وثلاثة عشر جهاز تتبع مخبأة بطريقة فنية ضمن هذه المركبات، وألقى القبض على ستة أشخاص لإقدامهم على التلاعب بتلك الأجهزة بقصد استجرار مادة المازوت المخصصة لهذه الأجهزة بطريقة غير قانونية وبيعها في السوق السوداء.

وأشارت الوزارة إلى أن قسم شرطة الحمدانية في حلب تمكن من ضبط 34 جهاز تتبع “جي بي إس” مخصصة لوسائل النقل الجماعي ضمن مركبة عامة نوع (فيرنا)، وتوقيف شخصين لإقدامهما على التلاعب بتلك الأجهزة لقاء المنفعة المادية من أصحاب تلك الأجهزة بهدف حصولهم على مادة المازوت المخصصة لهذه الأجهزة بطريقة غير قانونية.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم المقبوض عليهم إلى القضاء.