الحرارة أعلى من معدلاتها وزخات مطرية متوقعة في المناطق الساحلية والشمالية

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 7 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة ومتفرقة من المطر على المناطق الساحلية والشمالية، ويكون الجو بارداً ليلاً بشكل عام، ويحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.