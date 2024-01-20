الخارجية الأبخازية: العدوان الإسرائيلي المدان على دمشق يتعارض مع القانون الدولي والقيم الإنسانية

نددت جمهورية أبخازيا بالعدوان الإسرائيلي الذي استهدف أحد المباني السكنية في دمشق صباح اليوم.

وأكد وزير الشؤون الخارجية في جمهورية أبخازيا إينال أردزينبا في بيان له أن العدوان الإسرائيلي على أحد المباني السكنية القريبة من السفارة الأبخازية بدمشق يتعارض مع القانون الدولي والقيم الإنسانية.

وقال: إن حياة دبلوماسيينا الذين يقومون بعملهم بإخلاص هي عرضة للخطر، وإن مثل هذه التصرفات تدمر أسس الأمن الدولي والعلاقات الدولية ونحن ندينها بشكل قاطع.

وأوضح أردزينبا أن الغرب لا يريد تحقيق الأمن والاستقرار في سورية.

وأضاف: إن الغرب الجماعي من مصلحته أن تسود الفوضى وزعزعة الاستقرار والحروب والثورات الملونة ، ويعتبرون نجاحهم هو معاناتنا.

وأعرب الوزير الأبخازي عن دعم بلاده لسورية وأمله بعودة الأمن والسلام على كامل ربوع الأراضي السورية، مقدماً التعازي لأسر الشهداء جراء هذا العدوان.