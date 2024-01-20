القدس المحتلة.. قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم ومخيمي الدهيشة والعزة وبلدة الخضر وقرية المنية في بيت لحم، وبلدتي عزون وكفر ثلث شرق قلقيلية، وحي خروبة في مدينة جنين، ومخيم بلاطة شرق نابلس، وبلدتي الظاهرية ومسافر يطا وعدة أحياء في مدينة الخليل، ثم داهمت المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واستولت على ممتلكات للفلسطينيين منها واعتقلت خمسة بينهم أسيران محرران.

كما اقتحم مستوطنون منطقة اغزيوي جنوب الخليل واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين وأشجارهم وخربوا منشآت زراعية لهم.