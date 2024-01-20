المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات ومواقع للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم تجمعات ومواقع عدة للعدو الإسرائيلي على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن المقاومة قولها في بيان: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته استهدف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مقاتلونا تجمعاً ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة”.

وفي بيانات أخرى أعلنت المقاومة استهداف انتشارين لجنود العدو بين موقعي السماقة والرمثا وفي محيط قاعدة خربة ماعر بصواريخ بركان، إضافة إلى استهداف انتشار لجنود العدو في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم.