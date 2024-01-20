نجاة فريق قناة آر تي الروسية من غارة إسرائيلية استهدفت طريقاً عاماً جنوب لبنان

نجا فريق قناة آر تي الروسية من غارة إسرائيلية معادية استهدفت سيارة على طريق في بلدة البازورية جنوب لبنان.

وأفادت مراسلة القناة بأن حالة من الهلع أصابت المتواجدين في المنطقة المزدحمة بالسيارات والمارة خاصة من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن الطيران الإسرائيلي وسع اعتداءاته في العمق اللبناني، حيث استهدف في وقت سابق بمسيّرة طريق الزهراني الذي يبعد عن الناقورة نحو 20 كم.

وأشارت المراسلة إلى أنها مع فريق القناة كانوا قريبين جداً من مكان الاستهداف، لافتة إلى أن سيارات الإسعاف توجهت إلى منطقة الحادث التي تقع ضمن قضاء صور.

وأدت الغارة المعادية التي استهدفت السيارة في بلدة البازورية إلى استشهاد شخصين من ركابها.