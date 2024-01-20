وزير الخارجية الإيطالي يؤكد توقف بلاده عن تزويد الكيان الإسرائيلي بالأسلحة بعد الحرب على غزة

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني أن إيطاليا توقفت عن توريد الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي بعد بدء عدوانه على قطاع غزة تشرين الأول الماضي.

وقال تاياني في حديث لصحيفة كوتيديانو ناسيونالي نقلته نوفوستي: إن “إيطاليا توقفت عن إرسال أي نوع من الأسلحة إلى “إسرائيل” منذ بداية الحرب في غزة، كما أوقفنا جميع عمليات تسليم أنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية من أي نوع كان”.

وجاءت تصريحات تاياني رداً على تصريحات لزعيمة الحزب الديمقراطي المعارض إيلي شلاين التي دعت فيها إلى وقف إمدادات الأسلحة إلى الشرق الأوسط وخاصة إلى “إسرائيل” حتى لا تؤجج الصراعات المستمرة في تلك المنطقة.