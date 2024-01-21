استشهاد شخص وإصابة آخرين جراء غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة كفرا جنوب لبنان

استشهد شخص وأصيب عدد آخر بجروح اليوم، جراء غارة لطيران العدو الإسرائيلي على بلدة كفرا في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي المعادي المسير استهدف سيارة في بلدة كفرا، ما أدى إلى ارتقاء شهيد ووقوع عدد من الجرحى، إصاباتهم متوسطة وطفيفة.

إلى ذلك جددت قوات العدو الإسرائيلي اعتداءاتها على قرى وبلدات في جنوب لبنان.

وطال القصف الإسرائيلي المعادي بلدات طلوسة ومركبا وأطراف بلدات رميش وعيتا الشعب وشيحين وعيترون ومارون الراس ويارون والجبين وسهل مرجعيون.