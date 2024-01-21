البرلمان العربي يطالب بتحرك فوري لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة

طالب البرلمان العربي بتحرك دولي فوري لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء قطاع غزة.

وخلال الجلسة العامة الثانية من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والتي انعقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، أقر البرلمان اعتماد مصطلح “كيان الاحتلال الإسرائيلي” في مخاطباته الرسمية.

كما منح البرلمان العربي الوسام الدولي باسم الشعب العربي لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا تقديراً لسياساته الداعمة لفلسطين ولرفع بلاده دعوى ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ويشارك في اجتماعات البرلمان العربي أعضاء من مجلس الشعب السوري، شيخ جابر الخرفان وغادة إبراهيم وأحمد صالح إبراهيم.