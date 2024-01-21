الخارجية الكوبية تدين العدوان الإسرائيلي على دمشق

أدان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بارييا بشدة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف أمس حي المزة السكني بدمشق.

وقال رودريغيز بارييا في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي اكس :” ندين بشدة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الحي السكني في العاصمة دمشق حيث توجد العديد من المساكن والبعثات الدبلوماسية، بما في ذلك كوبا”، مشدداً على أن هذا العمل الخطير يشكل انتهاكاً لسيادة سورية ويعرض أمن المكاتب الدبلوماسية المعتمدة فيها للخطر.

وكان كيان الاحتلال الإسرائيلي نفذ أمس عدواناً همجياً استهدف أحد الأبنية السكنية في حي المزة أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، وتدمير البناء بالكامل وتضرر الأبنية المجاورة.