القدس المحتلة.. المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات الاحتلال في قطاع غزة

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وسيطرت على طائرة مسيرة له واستهدفت مستوطناته وتجمعات آلياته وجنوده.

وقالت المقاومة الفلسطينية في بيان: “سيطرنا على طائرة صهيونية استطلاعية من نوع درون (إيفو ماكس فور تي) خلال تنفيذها مهام استخباراتية في سماء وسط قطاع غزة”.

وأضافت المقاومة: إنها استهدفت بصواريخ 107 وقذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات العدو الإسرائيلي شمال وشرق مخيم البريج وسط القطاع وموقع “صوفا” العسكري، فيما استهدفت مستوطنة “ناحل عوز” على أطراف القطاع برشقة صاروخية.

وأشارت المقاومة إلى أن المقاتلين يخوضون اشتباكات ضارية مع الاحتلال شرق مخيم جباليا شمال القطاع.