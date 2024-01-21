القوات الروسية تحرر بلدة في مقاطعة خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة كراخمالنويه في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وتقدمها على محور كوبيانسك الإستراتيجي في هذه المقاطعة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم وفقاً لموقع (RT): “على محور كوبيانسك ونتيجة للتقدم النشط والعمليات الناجحة التي تقودها قوات الغرب الروسية تم تحرير بلدة كراخمالنويه بمقاطعة خاركوف”.
وأشارت الوزارة إلى أن قواتها تمكنت أيضاً من صد 7 هجمات شنتها القوات الأوكرانية بمنطقة سينكوفكا بمقاطعة خاركوف وتيرني في جمهورية دونيتسك وكولوميتشيخا في جمهورية لوغانسك، وبلغت خسائر العدو 55 عسكرياً.