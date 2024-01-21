انطلاق أعمال المؤتمر السوري الروسي الإعلامي الأول تحت عنوان “سلطة الإعلام وتأثيره على الرأي العام”

انطلقت اليوم أعمال المؤتمر السوري الروسي الإعلامي الأول الذي يقيمه المركز الثقافي الروسي، بالتعاون مع وزارة الإعلام وبالشراكة مع مؤسسة التعاون السوري الروسي والرابطة السورية لخريجي الجامعات الروسية.

المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان (سلطة الإعلام وتأثيره على الرأي العام) على مدرج المركز الثقافي الروسي في دمشق يناقش على مدى يومين محاور حول تحليل الخطاب الإعلامي وتأثيره على المتلقي وحرية الإعلام الإلكتروني وكيفية الوثوق بمحتواه والحديث عن الدور الفعال للذكاء الاصطناعي، وأهميته كقوة جديدة في عالم الإعلام والسياسة.