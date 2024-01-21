مشروع جريح الوطن يصدر قائمة جديدة من أسماء الجرحى المنضمين إليه

أعلن مشروع جريح الوطن عن قائمة جديدة بأسماء 31 من الجرحى تم استكمال إجراءات انضمامهم إلى المشروع من مختلف نسب العجز 40 وحتى 100 بالمئة.

ودعا المشروع في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، الجرحى الواردة أسماؤهم في القائمة إلى التواصل عبر بريد الصفحة وإرسال صورة عن رقم الحساب المصرفي والرقم الوطني لهم، لبدء تحويل مستحقاتهم المالية لكون الحسابات المصرفية للجرحى غير متوافرة، ما يحول دون إمكانية تحويل التعويض الشهري إلى حساباتهم.

وأشار المشروع إلى أن إجمالي الجرحى المنضمين إليه ولا يحصلون على مستحقاتهم المالية يصل إلى 212 جريحاً.