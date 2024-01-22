الثلاثاء, يناير 23, 2024
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إيران وباكستان تتفقان على إعادة سفيريهما

azez

أعلنت وزارتا الخارجية الإيرانية والباكستانية في بيان مشترك اتفاقهما على عودة سفيري البلدين إلى أماكن عملهما بحلول الـ 26 من الشهر الجاري.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم: “عقب الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية باكستان وإيران، اتفق الجانبان على أن يعود سفيراً البلدين إلى أماكن عملهما بحلول الـ 26 من كانون الثاني الجاري”.

وأشارت الوزارة إلى أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيقوم بزيارة رسمية إلى باكستان يوم الإثنين الـ 29 من كانون الثاني الجاري بدعوة رسمية من نظيره الباكستاني عباس جيلاني.