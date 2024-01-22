إيران وباكستان تتفقان على إعادة سفيريهما

أعلنت وزارتا الخارجية الإيرانية والباكستانية في بيان مشترك اتفاقهما على عودة سفيري البلدين إلى أماكن عملهما بحلول الـ 26 من الشهر الجاري.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم: “عقب الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية باكستان وإيران، اتفق الجانبان على أن يعود سفيراً البلدين إلى أماكن عملهما بحلول الـ 26 من كانون الثاني الجاري”.

وأشارت الوزارة إلى أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيقوم بزيارة رسمية إلى باكستان يوم الإثنين الـ 29 من كانون الثاني الجاري بدعوة رسمية من نظيره الباكستاني عباس جيلاني.