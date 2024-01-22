تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 7 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وأن تتكاثر الغيوم المنخفضة فوق المناطق الساحلية خلال ساعات المساء والليل لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق، ثم يمتد الهطل تدريجياً ليشمل أغلب المناطق، ويكون سديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والجزيرة وبارداً ليلاً بشكل عام، محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية، وخاصة الوسطى والشمالية الغربية، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً: تميل درجات الحرارة للانخفاض بشكل تدريجي مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، والهطولات غزيرة، وخاصة على المناطق الساحلية والجنوبية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…