الخطيب للبعث ميديا: مهمتنا تقديم الدعم للمنافسة محليا والانطلاق للأسواق العالمية في صناعة البرمجيات

البعث ميديا || آثار الجوابرة:

برعاية وزارة الاتصالات والتقانة والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وبمشاركة هيئات الوطنية لخدمات التقانة المعلوماتية والناظمة للإتصالات والبريد، اقيمت اليوم ورشة عمل بعنوان “التطبيقات الالكترونية العاملة على الشبكة السورية ” في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق.

تهدف الورشة لتوضيح الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بالحصول على ترخيص تطبيق إلكتروني يعمل على الشبكة السورية، والمستهدف فيها شركات البرمجة في سورية، أصحاب التطبيقات الحاصلة على الترخيص، أصحاب التطبيقات المتقدمة بطلب للترخيص وقيد الدراسة، وشركات أمن المعلومات المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات.

وزير الاتصالات والتقانة المهندس “إياد الخطيب في تصريح خاص للبعث ميديا قال ان العمل اليوم مخصص لمنح التراخيص والاعتماديات التي تقوم بها وزارة الاتصالات والتقانة للبرمجيات العاملة على الشبكة السورية، واضاف الخطيب قمنا بإعادة شرح للآلية والضوابط اللازمة لمنح الترخيص للتطبيق بعد تجاوزه الاختبارات الفردية والتحقق من صحة أمن المعلومات وعدم وجود أي اختراقات أو ثغرات أمنية، وأكد السيد الوزير ان كافة الطروحات التي يقدمها مطورو البرمجيات ستأخذ بالحسبان وسيتم إعادة تقييم الدراسة التي تعمل عليها وزارة الاتصالات والتقانة.

وأوضح الخطيب أن صناعة البرمجيات جديدة في الجمهورية العربية السورية والدور الأكبر في وزارة الاتصالات هو تقديم الدعم اللازم فيما يمكننا من المنافسة محليا والتطوير والانطلاق للأسواق العالمية.

وبين المهندس “محمد حسن النجار” رئيس الجمعية العلمية السورية للمعوماتية: تاتي الورشة لتحقيق الاتفاق والتواصل مع الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وتخفيف الأعباء عن الزملاء الذين ينهضون في صناعة التطبيقات في مختلف المجالات التعليمية والصحية نكما ان اهداف الورشة تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتساهم في تشجيع العاملين في مختلف القطاعات على المساهمة في تنفيذ التحول الرقمي الذي يعتبر من الأولويات الوطنية في الوقت الراهن.

والجدير بالذكر أن ورشة عمل التطبيقات الالكترونية العاملة على الشبكة السورية احتوت في برنامجها على محاور منها الإجراءات الخاصة الفنية للتطبيق ومحور الإجراءات الخاصة بالاختبارات الفنية الخاصة بالتطبيق والتعريف بمنتدى الشركات السورية للمعلوماتية وتم اختتام الورشة بجلسة نقاش مفتوحة لتبادل الآراء والخبرات.