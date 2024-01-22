الصحة العالمية تعرب عن القلق من عدم التوصل لاتفاق حول الأوبئة

أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن قلقه من احتمال عدم التزام الدول بالموعد النهائي المحدد في أيار المقبل لاستكمال المفاوضات واعتماد معاهدة ملزمة قانوناً بشأن الأوبئة.

ونقلت وكالة رويترز عن غيبريسوس قوله في خطاب أمام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية: “إن أي إخفاق في التوصل لاتفاق للأوبئة وتعديلات اللوائح الصحية الدولية سيكون بمثابة فرصة ضائعة قد لا تسامحنا عليها الأجيال القادمة”، معرباً عن قلقه من أن الدول الأعضاء قد لا تفي بهذا الالتزام.

وكان غيبريسوس دعا الخميس الماضي الدول إلى الاستعداد لمواجهة أوبئة جديدة، معرباً عن تفاؤله بتوصل بلدان العالم إلى اتفاق حول مواجهة الأوبئة حتى شهر أيار المقبل، ومشيراً إلى الدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد 19.