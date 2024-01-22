المقاومة الفلسطينية توقع قتلى ومصابين في صفوف قوات الاحتلال بقطاع غزة

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، موقعة قتلى ومصابين في صفوفها ومدمرة عدة آليات.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “نصبنا كميناً محكماً لقوة من جيش الاحتلال داخل منزل بمخيم البريج وسط القطاع، وقضينا على عدد من الضباط والجنود من مسافة صفر”.

وأوضحت المقاومة أنها استهدفت بقذائف الهاون تمركزا لجنود العدو الإسرائيلي شرق حي الزيتون بمدينة غزة، وبصاروخ بدر (1) تجمعاً لجنوده شرق مخيم المغازي وسط القطاع، وبقذيفة (آر بي جي) إحدى آلياته العسكرية وسط خان يونس جنوب القطاع، فيما استهدفت بقذائف الهاون خط إمداد ومسير لآلياته شرق جباليا شمال القطاع.

وأشارت المقاومة إلى أن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات العدو الصهيوني في خان يونس.