‏بالأسلحة الصاروخية..المقاومة اللبنانية تستهدف ثكنة زرعيت

استهدفت المقاومة اللبنانية قوات الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة زرعيت عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وحققت إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة استهدفنا الليلة الماضية ‏بالأسلحة الصاروخية قوة إسرائيلية في محيط ثكنة زرعيت كانت تتحضر لتنفيذ عدوان داخل الأراضي اللبنانية، ما أدى إلى وقوع ‏إصابات مؤكدة في صفوفها”.

واستهدفت المقاومة اللبنانية أمس العدو الإسرائيلي في موقعي حدب البستان ورويسة القرن جنوب لبنان ومستوطنة (أفيفيم) شمال فلسطين المحتلة، وحققت إصابات مباشرة.