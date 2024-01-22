بالأسلحة الصاروخية..المقاومة اللبنانية تستهدف ثكنة زرعيت
استهدفت المقاومة اللبنانية قوات الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة زرعيت عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وحققت إصابات مباشرة.
وقالت المقاومة في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة استهدفنا الليلة الماضية بالأسلحة الصاروخية قوة إسرائيلية في محيط ثكنة زرعيت كانت تتحضر لتنفيذ عدوان داخل الأراضي اللبنانية، ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة في صفوفها”.
واستهدفت المقاومة اللبنانية أمس العدو الإسرائيلي في موقعي حدب البستان ورويسة القرن جنوب لبنان ومستوطنة (أفيفيم) شمال فلسطين المحتلة، وحققت إصابات مباشرة.