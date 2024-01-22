روسيا.. اعتقال شخص حاول تنفيذ اعتداء إرهابي

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي عن اعتقال شخص مشبوه في إقليم ألطاي شرق البلاد بالجرم المشهود حاول تنفيذ اعتداء إرهابي على موقع عسكري في الإقليم.

ووفق وكالة تاس قال الأمن الروسي في بيان: إن الشخص المعتقل من مواليد عام 1979، وخطط لهجوم إرهابي في مدينة بارناول، حيث أعد زجاجات حارقة لإلقائها على موقع تابع لوزارة الدفاع.

وأوضح البيان أن الموقوف أجرى اتصالات عبر الإنترنت مع منظمة إرهابية شبه عسكرية محظورة في روسيا، وأبدى استعداده لارتكاب أعمال إرهابية في مواقع عسكرية في مدينة بارناول، وضد كبار المسؤولين في المنطقة.