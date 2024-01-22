الإثنين, يناير 22, 2024
Latest:
دوليسياسة

روسيا.. اعتقال شخص حاول تنفيذ اعتداء إرهابي

linda

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي عن اعتقال شخص مشبوه في إقليم ألطاي شرق البلاد بالجرم المشهود حاول تنفيذ اعتداء إرهابي على موقع عسكري في الإقليم.

ووفق وكالة تاس قال الأمن الروسي في بيان: إن الشخص المعتقل من مواليد عام 1979، وخطط لهجوم إرهابي في مدينة بارناول، حيث أعد زجاجات حارقة لإلقائها على موقع تابع لوزارة الدفاع.

وأوضح البيان أن الموقوف أجرى اتصالات عبر الإنترنت مع منظمة إرهابية شبه عسكرية محظورة في روسيا، وأبدى استعداده لارتكاب أعمال إرهابية في مواقع عسكرية في مدينة بارناول، وضد كبار المسؤولين في المنطقة.