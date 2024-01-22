شهداء وجرحى جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 108 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن الاحتلال قصف بالطيران والمدفعية خلال الساعات الماضية مناطق متفرقة في خان يونس ورفح جنوب القطاع ومخيم البريج وسطه وغرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

وأطلق طيران الاحتلال المسير من طراز كواد كابتر النار على الفلسطينيين في منطقة المواصي ومدرستها التي تؤوي آلاف النازحين، وفي محيط مجمع ناصر الطبي وعلى النازحين في جامعة الأقصى غرب خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء أعداد كبيرة من الشهداء وإصابة العشرات، كما قصف الاحتلال عدة منازل في منطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس وسواها بالأرض، بينما قامت جرافاته بتجريف منطقة المقابر غرب المدينة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن آليات الاحتلال العسكرية تحاصر مجمع ناصر الطبي في خان يونس من ثلاث جهات، وتبعد نحو كيلومتر واحد عن مستشفى الأمل، بالتزامن مع قصف متواصل في محيط مستشفى ناصر، مضيفاً: إنه فقد الاتصال كلياً بطواقمه في المدينة وعاجز عن الوصول إلى المصابين فيها، جراء حصار الاحتلال لخان يونس واستهدافه كل من يحاول التحرك.

وأوضح أن توغل قوات الاحتلال وسط خان يونس، يعني قطع غرب المدينة عن شرقها، وسط مخاوف من قطع الطريق نهائياً نحو شمال القطاع وجنوبه.