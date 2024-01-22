صباغ أمام قمة الجنوب الثالثة: تعزيز التعاون بين دول مجموعة الـ 77 والصين لمواجهة التحديات

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ أن أهمية مجموعة الـ 77 والصين تتنامى الآن أكثر من أي وقت مضى، نظراً لما يشهده العالم من تحديات غير مسبوقة، مشدداً على أن التعاون بين دول المجموعة هو المفتاح الأساسي لمواجهة هذه التحديات التي تعترض تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في ضوء تجاهل الدول الغربية للكثير من المشاغل المحقة للمجموعة.

وأوضح صباغ خلال كلمة أمام قمة الجنوب الثالثة المنعقدة في العاصمة الأوغندية كامبالا أن مجموعة الـ 77 والصين التي تمثل ثلثي دول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة لعبت دوراً مهماً على الساحة الدولية، وتنامت أهميتها الآن أكثر من أي وقت مضى، نظراً لما يشهده العالم من تحديات اقتصادية غير مسبوقة، جراء الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، وتراجع الأمن الغذائي والمائي، وتضخم الاقتصاد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأزمة الطاقة، إضافة إلى استمرار كل أشكال النهب المنظم لثروات الشعوب ومقدراتها على أيدي قوى الاحتلال والاستعمار.

وقال صباغ: إن التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء هو المفتاح الأساسي لحشد جهود المجموعة في مواجهة تلك التحديات، كما أن استمرار وتعزيز هذا التعاون والتضامن في الفترة القادمة، سيمكننا من مواصلة الدفاع عن مصالحنا المشتركة، ومواجهة مختلف الأزمات والتحديات التي تعترض جهودنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتحقيق المزيد لتلبية تطلعات شعوبنا في التقدم والازدهار، وخاصة في ضوء تجاهل الدول الغربية للكثير من المشاغل المحقة لمجموعتنا.

وأكد صباغ أن سورية تشدد على ضرورة إصلاح المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وضمان مشاركة الدول النامية في صناعة القرار فيها، وتوفير التمويل الفعال والقابل للتنبؤ للأغراض التنموية لجميع مستحقيه دون تسييس، وبما يضمن تعامل المؤسسات المالية الدولية مع دول المجموعة لجهة توزيع الحصص، ووحدات حقوق السحب الخاصة، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية المستدامة، وليس فقط معيار الدخل في الشروط التي يضعها البنك الدولي للحصول على التمويل، كما نؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية في الحصول على التمويل والمنح الدولية للدول التي تمر بظروف غير اعتيادية كالكوارث الطبيعية أو الحروب وغيرها.

وأضاف صباغ: إن سورية تؤكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال العمل المناخي، وتقديم المساعدة اللازمة للدول النامية للتخفيف من الآثار الكارثية لتغير المناخ واستعادة التنوع الحيوي، وذلك من خلال وضع آليات تمويل ميسرة، وتطوير الحلول العلمية، وبناء القدرات، مهنئاً دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالنجاح الذي حققته باستضافتها المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية المعنية بتغير المناخ (كوب 28).

وتابع صباغ: تشدد سورية أيضاً على إيلاء مسألة المياه الأولوية والاهتمام البالغ الذي تستحقه، وترشيد الاستفادة من الموارد المائية، وخاصة في ظل الضغوط الشديدة التي تتعرض لها نتيجة الإجراءات الأحادية، وتغير المناخ، والكوارث الطبيعية، والنمو المتزايد للطلب على المياه.

وأعرب صباغ عن شكر سورية وتقديرها لدول المجموعة على دعمها المستمر لقضاياها في مختلف المنابر الدولية، وبالأخص فيما يتعلق بالجولان السوري المحتل، من خلال تقديم المجموعة لمشروع القرار السنوي حول السيادة الدائمة للشعبين السوري والفلسطيني على مواردهم الطبيعية وكذلك في إطار الوثيقة الختامية للقمة عبر إعادة المطالبة بالانسحاب الفوري لـ “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال من الجولان السوري، والتأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي هو العقبة الرئيسية أمام تحقيق التنمية المستدامة والبيئة الاقتصادية السليمة في المنطقة، هذا إلى جانب الدعوة إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على البنى التحتية السورية، بما في ذلك المطارات المدنية، الأمر الذي يهدد سلامة الطيران المدني وأرواح المسافرين، ويعيق عمليات المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة، ويشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ولمبادئ القانون الدولي.

ولفت صباغ إلى أن سورية تثمن موقف المجموعة طويل الأمد المناهض للإجراءات القسرية الانفرادية اللاشرعية واللاأخلاقية واللاإنسانية، بما فيها تلك التدابير المفروضة عليها، والتي طالت بآثارها الكارثية الحياة اليومية للسوريين كافة، وحرمتهم من احتياجاتهم الأساسية، وحدت من قدرة مؤسسات الدولة على تعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمار وتحقيق التنمية والرفاه، مبيناً أن دعوة المجموعة للرفع الفوري لهذه الإجراءات تستدعي تعزيز الجهود لتحقيق ذلك، ولا سيما في ضوء تعنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وإصرارهما على سياساتهما الخاطئة القائمة على الضغط على الشعوب الرافضة لهيمنتهما والمتمسكة بسيادتها وقرارها وخياراتها الوطنية.

وجدد صباغ التأكيد على التزام سورية بمواصلة العمل مع جميع دول المجموعة لتحقيق الأهداف المشتركة، مشدداً على ضرورة أن يكون للمجموعة دور قيادي في صياغة الأعمال التحضيرية لقمة المستقبل المزمع عقدها في شهر أيلول القادم، باعتبارها منصة مهمة لإيجاد حلول عملية تلبي آمال دولنا في الرفاه والازدهار والتنمية.

وتقدم صباغ باسم سورية بالشكر لجمهورية كوبا الصديقة على رئاستها الناجحة لمجموعة الـ 77 والصين خلال العام 2023، مشيداً بالجهود التي بذلتها، والتمثيل المتميز لمصالح الدول والشعوب، كما توجه بالشكر لحكومة جمهورية أوغندا الصديقة على استضافتها لقمة الجنوب الثالثة، مهنئاً لها بتوليها رئاسة مجموعة الـ 77 والصين.

وكانت أعمال قمة الجنوب الثالثة انطلقت أمس في كمبالا بمشاركة سورية وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة وخلال افتتاح أعمال القمة جرى تسليم رئاسة مجموعة الـ 77 والصين من كوبا إلى أوغندا.