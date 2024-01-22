عاصفة مغناطيسية الليلة القادمة

من المتوقع حدوث عاصفة مغناطيسية جديدة من المستوى G1 (ضعيف) في 23 كانون الثاني الجاري، وفقا للمعلومات المتوفرة على الموقع الإلكتروني لمختبر علم فلك الأشعة السينية الشمسية التابع لمعهد أبحاث الفضاء، التابع للأكاديمية الروسية للعلوم ومعهد الطاقة الشمسية.

ويبين الرسم البياني المعروض على الموقع الإلكتروني، أن الغلاف المغناطيسي للأرض سيكون مضطربا ليلة 23 الشهر الجاري، وستصل الاضطرابات إلى ذروتها عند الساعة 6:00 بتوقيت موسكو وستهدأ عند الظهر.

ستتوافق قوة العاصفة مع الفئة G1، ويتم تقييم قوة العواصف المغناطيسية على مقياس من خمس نقاط، حيث تعتبر العاصفة من مستوى G1 هي الأضعف.

يمكن أن تسبب التوهجات الشمسية عواصف مغناطيسية على الأرض، والتي بدورها تسبب اضطرابات في أنظمة الطاقة وتؤثر أيضا على مسارات هجرة الطيور والحيوانات.

تتسبب العواصف الشديدة في تعطيل اتصالات الموجات القصيرة وأنظمة الملاحة، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي في الشبكات الصناعية. كما أن زيادة النشاط الشمسي يمكن أن يؤدي إلى توسيع جغرافية عمليات رصد الشفق القطبي.