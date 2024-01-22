وزير النفط يبحث مع السفير الصيني تعزيز التعاون في قطاع النفط

بحث وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور مع سفير الصين بدمشق شي هونغوي اليوم سبل تعزيز التعاون في قطاع النفط والثروة المعدنية بين البلدين، وخاصة في مجال استكشاف النفط والغاز وفرق المسح وتطوير واستثمار الثروات المعدنية في سورية، وذلك بهدف تعزيز الإنتاج في هذه القطاعات.

وأكد الدكتور قدور على الأهمية الكبيرة لتعزيز التعاون مع الصين فيما يتعلق بتحسين البنية التحتية للقطاع النفطي، وتنفيذ مشاريع تطويرية بالاستفادة من التقنيات الحديثة والخبرات الصينية في هذا المجال، منوهاً بأهمية البرامج التدريبية المهنية التي تقدمها الصين للكوادر الوطنية في قطاعات النفط المختلفة.

من جانبه أعرب السفير الصيني عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون الثنائي في قطاع النفط والثروة المعدنية، مشيراً إلى أن الشركات الصينية لديها القدرة والخبرة اللازمة للمساهمة في تحقيق التطور والنمو في هذه الصناعات الحيوية.