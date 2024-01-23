أجواء شديدة البرودة تخيم على المرتفعات الجبلية

انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية في معظم المناطق؛ نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة تمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً إلى غائم ماطر أحياناً فوق مناطق متفرقة من البلاد، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا، خاصة على المناطق الساحلية والجنوبية الغربية وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية، ويكون الجو بارداً ليلاً بشكل عام وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية، محذرة من تشكل الضباب في القلمون وأجزاء من المنطقة الوسطى خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة على المناطق الشرقية والجزيرة والشمالية، بينما تكون جنوبية غربية في باقي المناطق مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها 65 كيلو متراً في الساعة في المنطقة الجنوبية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً، توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً، خاصة على المناطق الساحلية ويكون الجو بارداً ليلاً بشكل عام وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الشمالية والشرقية والجزيرة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.